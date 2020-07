Lonneke van der Zee is benoemd tot algemeen directeur van BNNVARA. Vanaf 1 augustus vormt ze samen met directeur-content Gert-Jan Hox het bestuur van de omroep. Van der Zee is sinds 2010 werkzaam bij BNNVARA, eerst als bestuurssecretaris en sinds begin van dit jaar als waarnemend algemeen directeur.

De afgelopen jaren had BNNVARA meerdere interim-directeurs. Na het vertrek van Gerard Timmer begin 2018, vervulde Marc Adriani de functie enige tijd. Tot eind 2019 was Karin van Gilst directeur bij de omroep. Zij vertrok na een jaar alweer. “Ik heb geconstateerd dat de echte klik tussen mij en de organisatie niet voldoende aanwezig is”, zei Van Gilst.

Wanda van Kerkvoorden, voorzitter van de Raad van Toezicht over de nieuwe algemeen directeur: “We zijn zeer verheugd met de benoeming van Lonneke van der Zee als Algemeen Directeur van BNNVARA. Lonneke zorgt voor stabiliteit en continuïteit en zal de omroep met haar doortastendheid en duidelijke visie leiden naar een uitdagende toekomst, waarin BNNVARA meer dan ooit nodig is.”

Lonneke van der Zee: “BNNVARA is de omroep waar ik me al ruim tien jaar heel erg thuis voel en ik vind het een grote eer om hier nu leiding aan te mogen geven. Het is mijn ambitie om met BNNVARA via alle mogelijke platforms een belangrijke bijdrage te leveren aan een sterke en veelzijdige publieke omroep.”

Foto: Sabine Keijzer