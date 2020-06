Dennis Ruyer heeft vandaag zijn eigen podcastserie gelanceerd. In ‘538 Dance Department Backstage’ duikt hij in het studio- en stageleven van dj’s en producers en spreekt hij met mensen uit het nachtleven. De podcast maakt hij naast zijn radioprogramma, dat elke zaterdagavond te horen is op Radio 538.

In de eerste aflevering gaat Dennis dertig minuten backstage met Lucas & Steve. Hij spreekt met het duo over onder meer nieuwe tracks, het leven op tour en de muziek waarmee ze opgroeiden en welk effect de coronacrisis heeft op de scene.

“Ik wil tijdens het gesprek achterhalen hoe de weg naar succes verliep, wat de intrinsieke motivatie van mensen is om te doen wat ze doen, en wat de grote voor- en nadelen het leven in dancewereld”, aldus Dennis.

De podcast ‘538 Dance Department Backstage’ is elke eerste week alleen beschikbaar via 538.nl en JUKE. Een week later is de aflevering ook te beluisteren via Spotify, iTunes en Soundcloud.

Foto: Radio 538