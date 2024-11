Jan van Poppel is één van de genomineerden voor de Philip Bloemendal Prijs 2024, de prijs voor journalistiek presentatietalent. Naast de presentator van NPO Klassiek en NPO Radio 1 zijn ook Chaira Koops en Gijs Sanders, beide van het online platform De Marker, genomineerd.

Op Radio 1 presenteert Jan ‘De Nacht van…’ en ‘Vroeg!’. Ook is hij een van de vaste invallers bij het programma ‘Vroege Vogels’. Op NPO Klassiek presenteert hij het programma ‘Keihard Klassiek’. Eerder maakte hij de gelijknamige podcast.

“De drie genomineerden spreken allemaal een jonge generatie aan met onderwerpen die verre van makkelijk zijn. Ze weten verdieping te geven achter de onderwerpen, en zorgen tegelijkertijd dat het aantrekkelijk gepresenteerd wordt, waardoor ze jongeren bereiken. Het creëren van die balans is heel knap”, aldus de vakjury. De jury bestaat uit voorzitter Evelien de Bruijn, Iris van Lunenburg, Pepijn Crone, Winfried Baijens en Stephan Komduur.

Winnaars

De tweejaarlijkse stimuleringsprijs is genoemd naar Philip Bloemendal, de in 1999 overleden presentator van het Polygoon bioscoopjournaal. De winnaar ontvangt een geldprijs van € 3.500, te besteden aan een opleiding om zich in het vakgebied verder te bekwamen. Voorgaande winnaars zijn Brecht van Hulten (2002), Lucella Carasso (2004), Wouter Zwart (2006), Sofie van den Enk (2008), Ajouad El Miloudi (2010), Luuk Ikink (2012), Arman Avsaroglu (2014), Eva Cleven (2016), Saskia Houttuin (2018), Sosha Duysker (2020) en Stephan Komduur (2022).

Philip Bloemendal

De Stichting Philip Bloemendal Fonds, opgericht in november 2001, heeft zich met deze tweejaarlijkse stimuleringsprijs ten doel gesteld het doorgeven van kwaliteitsbesef aan nieuwe generaties journalistieke presentatoren. Effectief en zorgvuldig taalgebruik is hierbij een belangrijk criterium.

Vrijdag 20 december tussen 14:00 en 16:00 uur wordt de winnaar bekendgemaakt tijdens Humberto op NPO Radio 1.