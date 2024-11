De podcast ‘Waar is Sarah’ is gisteravond uitgeroepen tot beste podcast van Nederland. Dat gebeurde tijdens de uitreiking van de Dutch Podcast Awards in het Instituut voor Beeld en Geluid. De prijs in de categorie Journalistiek ging naar ‘Zij is van mij’, gemaakt door Telegraaf-journalist Saskia Belleman.

‘Waar is Sarah’ vertelt het verhaal over een drenkeling op de Middellandse Zee, de pasgeboren baby Sarah. Rob Timmerman en Laura Stek gaan op zoek naar het inmiddels zeven jaar oude meisje. De jury was diep onder de indruk: “Er zijn weinig podcasts die scènes zo duidelijk op je netvlies zetten. De serie draagt bij aan de vermenselijking van bootvluchtelingen en doet dat op een liefdevolle en zelfs tranentrekkende manier.” ‘Waar is Sarah’ volgt ‘Napleiten’ op, de podcast die in 2023 de hoofdprijs in de wacht sleepte.

De Publieksprijs ging dit jaar naar BROERS, de podcast waarin broers Sam en Rijk hun luisteraars een ongefilterd kijkje geven in hun privélevens. BNR is trots dat de Publieksprijs elk jaar zoveel enthousiasme oproept bij luisteraars, en ziet de verdubbeling van het aantal stemmen ten opzichte van vorig jaar als een bevestiging van de populariteit van podcasts in Nederland.

Dit zijn de winnaars per categorie:

– Verhalend: Waar is Sarah (NPO/VPRO)

– Journalistiek: Zij is van mij (De Telegraaf)

– Het Beste Interview: Het Uur (NRC)

– Dagelijkse Podcast: NRC Vandaag (NRC)

– Chatcast Vermaak: We zouden het toch zó doen? (onafhankelijk)

– Chatcast Informatief: Grof Geld (Dag en Nacht Media)

– Sound Design: En niemand bleef onaangeraakt (NPO/VPRO)

– Fictie: Geheim Agent Liz (NPO/EO)

– Brandstory: Vergeet me niet (Nationaal Holocaustmuseum | Airborne Audio)

– Jeugd: En ze noemden me… Dientje! (NPO/BNN/VARA/New Tree Media)

– Jong Talent: Nanoah Struik (NPO/Omroep Zwart/BNN/VARA)

– Vernieuwing: Geheim Agent Liz (NPO/EO)