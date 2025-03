Lucien Brouwer is door de Raad van Toezicht gevraagd om ad interim bestuursvoorzitter te worden van de NPO. Hij is samen met het directieteam verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de NPO. De positie was vrij gekomen nadat Frederieke Leeflang, in gezamenlijkheid met de Raad van Toezicht, besloot te stoppen als bestuursvoorzitter na berichten van een onveilige werkomgeving. De werving en selectie voor een nieuwe bestuursvoorzitter wordt ook opgestart.

De directies audio en video worden samengevoegd tot een integrale mediadirectie om zo beter samen te werken met de omroepen en vooruitkijkend naar de voorgestelde wijzigingen in het bestel. In overleg binnen het directieteam worden sommige taken en dossiers herverdeeld. Op deze manier houdt de NPO koers en gaat onverminderd verder met onder andere de digitale transitie naar NPO Start en NPO Luister, beter en meer in verbinding zijn met het publiek en zorgen voor een cultuurverandering bij de publieke omroep.

De Raad van Toezicht zal de structuur van het bestuur van de NPO voor de toekomst tegen het licht houden. Hier zullen de hervormingsplannen voor het publieke omroepbestel van de minister van OCW een belangrijke rol in spelen. De Raad van Toezicht ziet met belangstelling uit naar de brief van de minister en het Kamerdebat op 14 april. Zowel de brief als het debat zal belangrijke input zijn voor het profiel van de nieuwe voorzitter en de opdracht die deze krijgt.

Lucien Brouwer is sinds juli 2024 onderdeel van de Raad van Bestuur van de NPO. Daarvoor werkte hij voor RTL Nederland, KPN en Ziggo.

Foto: Roy Beusker