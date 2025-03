Jaimy de Ruijter is vanaf aankomende maandag elke werkdag tussen 10:00 en 13:00 uur te horen op NPO Blend, de radiozender van de NPO die te ontvangen is via DAB+ en online. Jaimy was tot eind vorig jaar te horen op NPO 3FM, maar daar stopte de jock omdat hij geen avondprogramma meer wilde maken.

Jaimy gaat op NPO Blend het programma ‘Jaimy’s Jamz’ maken. “Hij bezorgt je een muzikale traktatie met de beste hiphop, R&B en soul uit de jaren 80 tot nu”, aldus de zender. “Met zijn positieve energie en een mix van herkenbare, tijdloze en verrassende classics zorgt Jaimy voor de ideale soundtrack op de werkdag.”

Volwassen FunX

NPO Blend richt zich op de generaties die met NPO FunX zijn opgegroeid en nu een volwassen geluid willen horen. “Ik heb super veel zin om samen met de luisteraars de beste hiphop, R&B en neo-soul uit de 80’s, 90’s en 00’s te draaien. Om Jaimy’s Jamz te mogen maken op een nieuwe radiozender die hopelijk door steeds meer mensen wordt ontdekt, is een enorme eer. Ik hoop dat je erbij bent”, vertelt Jaimy.

Florent Luyckx, manager Audio bij PowNed, zegt dat Jaimy “met zijn talent, energie en grote liefde voor muziek veel toevoegt aan de programmering van NPO Blend.”

Blend bouwt de programmering steeds verder uit. Op de extra zender, die van gemeenschapsgeld wordt betaald, klinkt ook kritiek. De directeur van het commerciële RadioNL noemde Blend “oneerlijke concurrentie”.

Foto: PowNed