Frederieke Leeflang is opgestapt als bestuursvoorzitter van de NPO, terwijl er geen concrete beschuldigingen tegen haar waren. Dat meldt Follow The Money (FTM) na eigen onderzoek. “‘Er is niets concreets. De suggestie van een grote hoeveelheid klachten is niet te controleren. Het is onduidelijk of er echt iets aan de hand is, maar het is wel extreem beschadigend”, zegt advocaat arbeidsrecht Marion van den Brekel.

Het maandenlange onderzoek van het AD en Investico – dat voor een mediastorm zorgde en leidde tot de val van Leeflang – leverde slechts één feitelijke gebeurtenis op. Een heidag in 2022, waar Leeflang onverwachts aankondigde dat een bestuurslid zou vertrekken. Volgens de krant was hij ‘stomverbaasd’ dat dit zonder overleg gebeurde. Een aanwezige voelde zich daardoor ‘onveilig’.

Freek Walther, directeur van Bureau Intagros, gespecialiseerd in onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, zegt tegen FTM: “Ik zie geen enkele feitelijke aantijging. Er hoeven maar een paar de kaart van onveiligheid te trekken, en je bent weg. We moeten als maatschappij deze kant niet op, want bestuurders zijn dan vogelvrij.”

Niet vergelijkbaar

FTM wijst erop dat de affaire-Leeflang beduidend anders is dan eerdere verhalen over grensoverschrijdend gedrag. In de publicatie van De Volkskrant die leidde tot de val van Matthijs van Nieuwkerk citeerden de auteurs uit stapels medische dossiers, e-mails en whatsappberichten. En over het gedrag van voormalig WNL-directeur Bert Huisjes spraken meerdere (oud)presentatoren zich publiekelijk uit.

Het AD haalde voor het onderzoek ook een notitie van medebestuurder Paul Doop uit maart vorig jaar aan. Hij beschuldigde Leeflang daarin van het creëeren van een angstcultuur, maar volgens FTM liet de krant na om te vermelden dat het al jaren niet boterde tussen Leeflang en Doop. “De verzuurde verhouding tussen Leeflang en Doop is niet benoemd in het AD”, schrijft FTM.

Investico stelt dat er in het artikel geen concrete beschuldigingen tegen Leeflang waren, “omdat bronnen niet herleidbaar wilden zijn”.

