Talpa Network naar rechter over maximaal drie FM-frequenties

Talpa Network is een rechtszaak begonnen tegen de uitslag van de FM-veiling van afgelopen zomer. Dit schrijft Adformatie. De eigenaar van Radio 538, Radio 10 en Sky Radio is in beroep gegaan tegen het besluit dat een partij drie in plaats van vier FM-frequenties mag bezitten. De zitting zal in maart plaats vinden.

De minister van Economische Zaken nam dit besluit na advies van de ACM. Met het maximum van drie FM-frequenties zou volgens de ACM voorkomen worden dat één of twee partijen de markt kunnen domineren en blijft er voldoende concurrentie op markt. Hierop verkocht Talpa Network Radio Veronica aan Mediahuis.

Volgens Adformatie zou er bij winst voor Talpa Network een nieuwe veiling gehouden moeten worden.

KINK ook naar de rechter

In februari vindt er nog een andere zitting plaats over de veiling. KINK is een juridische procedure gestart tegen het ministerie van Economische Zaken over de veiling van de commerciële FM-vergunningen aan Talpa Network en Mediahuis. In februari staat een eerste zitting bij de bestuursrechter in Rotterdam op de rol.

Talpa (Radio 538, Sky Radio en Radio 10) en Mediahuis (100%NL en Radio Veronica) hebben OMS, onderdeel van Talpa Network, als verkoopmaatschappij voor de radioreclame. KINK vindt de verbondenheid te groot. De beoordeling van de verdeelprocedure door de Rijksdienst Digitale Infrastructuur (RDI) zou daarom niet goed zijn geweest.

