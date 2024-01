NPO Radio 2 heeft een record marktaandeel gehaald in week 52. Doordat de luistercijfers nu per week gemeten worden is deze hele week de Top 2000 meegenomen. Dit zorgde eerder altijd al voor hoge luistercijfers maar nu is de impact pas echt goed te zien. Het marktaandeel komt uit op 41,1 procent. Het weekbereik van Radio 2 was 7,1 miljoen Nederlanders met een luistertijd van 139 minuten per dag.

Alleen 100% NL en de regionale omroepen krijgen er nog marktaandeel bij. De rest van de zenders blijft gelijk of verliest. Het grootste verlies is voor Radio 10, de zender die vorige week nog marktleider was dankzij de Top 4000 levert 10 procentpunt marktaandeel in en staat nu op 5,4 procent.

3FM steeg vorige week, dankzij Serious Request, van 1,8 naar 4,1 procent marktaandeel, de zender zakt nu naar 1,3 procent.