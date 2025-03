Frederieke Leeflang stopt als voorzitter van de NPO. Dat heeft ze besloten “in gezamenlijkheid met de Raad van Toezicht”, meldt de NPO in een persverklaring.

Het AD en onderzoeksplatform Investico schreven afgelopen week dat er ‘een werkcultuur die buitengewoon griezelig en heel erg onveilig is’ onder NPO-baas Leeflang. Daarop is een gesprek geweest tussen minister Eppo Bruins en de raad van toezicht van de NPO. Nu zijn beide partijen er in overleg uitgekomen.

“Ik heb mij ruim drie jaar met hart en ziel ingezet met maar één belang voorop, dat van de publieke omroep”, zegt Leeflang. De publieke omroep staat voor grote opgaven en heeft een essentiële rol in onze samenleving. Het mag niet zo zijn dat discussie over mij dat belang in de weg staat.” De RvT dankt Frederieke “voor haar grote inzet voor de publieke omroep en de NPO in het bijzonder”.

Op korte termijn komt de Raad van Toezicht met meer informatie over de interim invulling naast het huidige Raad van Bestuurslid Lucien Brouwer.

Foto: NPO