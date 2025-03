NPO Radio 2 blijft marktleider, met een marktaandeel van 12,2 procent. Daarmee heeft de zender 1,1 procentpunt marge naar de nummer twee Qmusic. Radio 538 zakt naar de vierde plaats ten koste van NPO Radio 5. De ‘JOE Singalong’ heeft een positief effect op de luistercijfers van JOE, de zender haalt Sky Radio in en is zevende met 6,6 procent marktaandeel.

De winst van JOE zit in het weekbereik, dit steeg met 163.625 luisteraars naar 2.623.353. De gemiddelde luistertijd per week nam voor de zender met 10 minuten toe. Verder hadden veel zenders voorjaarsvakantie en werden er veel vervangers ingezet.

Sinds vorige week wordt de gemiddelde luistertijd per week gebruikt, voorheen was dit de gemiddelde luistertijd per dag.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd

2024 01. NPO Radio 2 12.2 % 13.3 % 1.1 14.2 % 2 02. Qmusic 11.1 % 11.3 % 0.2 11.8 % 0.7 03. NPO Radio 5 9.5 % 8.7 % 0.8 7.5 % 2 04. Radio 538 8.3 % 9.1 % 0.8 9.3 % 1 05. NPO Radio 1 7.6 % 7.8 % 0.2 7.6 % = 06. Radio 10 6.8 % 6.8 % = 9.5 % 2.7 07. JOE 6.6 % 5.7 % 0.9 4.3 % 2.3 08. Sky Radio 6.5 % 7.1 % 0.6 8.1 % 1.6 09. RPO Radio 5.9 % 5.7 % 0.2 % 10. Radio Veronica 4.5 % 4.2 % 0.3 1.8 % 2.7 11. E Power 3.4 % 3.2 % 0.2 3.0 % 0.4 12. 100% NL 3.1 % 2.9 % 0.2 3.5 % 0.4 13. NPO 3FM 2.3 % 2.4 % 0.1 2.1 % 0.2 14. NPO Klassiek 2.2 % 1.8 % 0.4 1.6 % 0.6 15. Radio 10 extra* 2.1 % 2.2 % 0.1 1.5 % 0.6 16. SLAM! 1.2 % 1.2 % = 0.8 % 0.4 17. Qmusic extra* 0.9 % 0.8 % 0.1 0.9 % = 18. KINK 0.8 % 0.6 % 0.2 0.3 % 0.5 19. Qmusic Limburg 0.7 % 0.8 % 0.1 0.4 % 0.3 20. BNR Nieuwsradio 0.7 % 0.7 % = 0.9 % 0.2 21. Radio 538 extra* 0.7 % 0.7 % = 1.1 % 0.4 22. NPO Sterren NL 0.6 % 0.6 % = % 23. Radio 10 Brabant 0.4 % 0.3 % 0.1 0.3 % 0.1 24. NPO Soul & Jazz 0.3 % 0.3 % = % 25. Sky Radio extra* 0.3 % 0.5 % 0.2 0.3 % = 26. Sublime 0.3 % 0.3 % = 0.4 % 0.1 27. Veronica extra* 0.2 % 0.2 % = 0.1 % 0.1 28. 100%NL extra* 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 29. AAS Network 0.2 % 0.2 % = 0.1 % 0.1 30. NPO Campus Radio 0.1 % 0.2 % 0.1 % 31. KINK extra* 0.1 % 0.1 % = % 32. SLAM! extra* 0.1 % 0.1 % = 0.1 % = 33. 4EVER49 Radio 0.0 % 0.1 % 0.1 % 34. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, E Power, JOE, KINK, NPO Klassiek, NPO Radio 5, Qmusic extra zenders, RPO Radio, Radio 10 Brabant en Radio Veronica Dalers 4EVER49 Radio, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Radio 1, NPO Radio 2, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Sky Radio en Sky Radio extra zenders Gelijk 100%NL extra zenders, AAS Network, BNR Nieuwsradio, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Soul & Jazz, NPO Sterren NL, Radio 10, Radio 538 extra zenders, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders

2024 01. NPO Radio 5 647 632 15 180 467 02. NPO Klassiek 364 307 57 103 261 03. NPO Radio 2 360 377 17 126 234 04. NPO Radio 1 303 311 8 88 215 05. Radio Veronica 291 270 21 76 215 06. Qmusic 234 240 6 88 146 07. Radio 10 221 242 21 109 112 08. JOE 201 191 10 76 125 09. KINK 199 156 43 57 142 10. Radio 538 198 219 21 85 113 11. NPO 3FM 163 190 27 65 98 12. RPO Radio 159 178 19 13. SLAM! 157 161 4 52 105 14. 100% NL 155 151 4 73 82 15. Radio 10 extra* 154 151 3 74 80 16. Sky Radio 150 167 17 75 75 17. E Power 136 135 1 65 71 18. Sublime 133 114 19 72 61 19. Qmusic Limburg 130 154 24 49 81 20. Radio 10 Brabant 119 100 19 36 83 21. NPO Soul & Jazz 118 143 25 22. KINK extra* 113 57 56 23. NPO Sterren NL 110 144 34 24. BNR Nieuwsradio 105 92 13 51 54 25. NPO Campus Radio 97 143 46 26. Radio 538 extra* 84 93 9 79 5 27. Qmusic extra* 78 79 1 49 29 28. 100%NL extra* 55 62 7 24 31 29. SLAM! extra* 40 21 19 12 28 30. Veronica extra* 38 52 14 26 12 31. Sky Radio extra* 37 57 20 34 3 32. 4EVER49 Radio 36 41 5 33. AAS Network 18 14 4 7 11 34. Mediahuis Radio extra* 9 8 1 51 42 extra* = Extra zenders / Themazenders



2024 01. Qmusic 3.791.125 3.828.054 36.929 4.130.342 339.217 02. Sky Radio 3.455.747 3.480.873 25.126 3.962.738 506.991 03. Radio 538 3.331.486 3.368.807 37.321 3.443.467 111.981 04. RPO Radio 2.977.318 2.620.136 357.182 05. NPO Radio 2 2.690.163 2.876.622 186.459 3.091.346 401.183 06. JOE 2.623.353 2.459.728 163.625 1.973.654 649.699 07. Radio 10 2.435.798 2.299.868 135.930 2.687.382 251.584 08. E Power 2.008.318 1.923.806 84.512 1.893.026 115.292 09. NPO Radio 1 2.000.193 2.050.819 50.626 2.274.868 274.675 10. 100% NL 1.618.852 1.564.187 54.665 1.606.222 12.630 11. Radio Veronica 1.245.949 1.278.835 32.886 964.573 281.376 12. NPO Radio 5 1.162.935 1.117.750 45.185 1.067.660 95.275 13. NPO 3FM 1.101.382 1.043.483 57.899 1.091.025 10.357 14. Radio 10 extra* 1.087.522 1.177.046 89.524 953.563 133.959 15. Qmusic extra* 924.667 835.950 88.717 946.825 22.158 16. AAS Network 754.674 924.708 170.034 580.904 173.770 17. Radio 538 extra* 624.944 641.044 16.100 656.606 31.662 18. SLAM! 623.305 632.834 9.529 660.482 37.177 19. Sky Radio extra* 585.165 660.636 75.471 526.623 58.542 20. BNR Nieuwsradio 504.242 582.589 78.347 573.443 69.201 21. NPO Klassiek 485.108 480.925 4.183 430.341 54.767 22. NPO Sterren NL 432.909 361.956 70.953 23. Veronica extra* 429.396 279.962 149.434 210.244 219.152 24. Qmusic Limburg 413.747 447.660 33.913 300.608 113.139 25. Mediahuis Radio extra* 385.015 280.457 104.558 178.728 206.287 26. KINK 329.044 302.489 26.555 272.409 56.635 27. 100%NL extra* 283.991 231.314 52.677 129.649 154.342 28. Radio 10 Brabant 250.236 248.380 1.856 324.535 74.299 29. SLAM! extra* 211.534 215.185 3.651 715.015 503.481 30. NPO Soul & Jazz 195.411 187.819 7.592 31. Sublime 155.141 186.614 31.473 252.186 97.045 32. NPO Campus Radio 110.924 109.155 1.769 33. 4EVER49 Radio 97.240 149.123 51.883 34. KINK extra* 94.668 113.075 18.407 extra* = Extra zenders / Themazenders



