Media-minister Bruins gaat in gesprek met de raad van toezicht van de NPO over NPO-voorzitter Frederieke Leeflang. Het AD en onderzoeksplatform Investico meldden afgelopen week dat er ‘een werkcultuur die buitengewoon griezelig en heel erg onveilig is’ onder de NPO-baas. Het ministerie bevestigt aan de NOS dat het gesprek op korte termijn plaats zal vinden.

Na gesprekken met meerdere (ex-)werknemers en klachten bij de Ondernemingsraad, komt de angstcultuur naar boven. Een collega-bestuurder is om die reden ook opgestapt.

Minister Bruins is bezorgd over de berichtgeving en wil weten wat er aan de hand is. Hij wil niet vooruitlopen op de uitkomst van het gesprek, maar hij “verwacht dat het bevorderen van een veilige werkomgeving de absolute prioriteit heeft van bestuurders en interne toezichthouders”. Hij vindt het “van het grootste belang dat de NPO voor iedereen die er werkt een plek is waar zij zich veilig voelen en goed hun werk kunnen doen”.

