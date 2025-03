Bestuursvoorzitter Frederieke Leeflang moet opstappen als bestuursvoorzitter van de NPO. Dat melden bronnen aan het AD. Het AD en onderzoeksplatform Investico meldden afgelopen week dat er ‘een werkcultuur die buitengewoon griezelig en heel erg onveilig is’ onder de NPO-baas. Daarop is een gesprek geweest met minister Eppo Bruins met de raad van toezicht van de NPO.

Na gesprekken met meerdere (ex-)werknemers en klachten bij de Ondernemingsraad, kwan de angstcultuur naar boven. Een collega-bestuurder is om die reden ook opgestapt.

Frederieke Leeflang

Leeflang (55) is de opvolger van Shula Rijxman en startte op 1 januari 2022 als voorzitter van het bestuur van de NPO. Ze zegt dat ze schoon schip komt maken in Hilversum. Een veilige werkomgeving is één van haar speerpunten, benadrukt ze meermaals in interviews. Eerder was ze advocate op de Zuidas en doorliep ze het ‘eliteklasje’ van de VVD.

In het najaar van 2023 melden zich meerdere medewerkers bij de Ondernemingsraad (OR) van de NPO met klachten over het gedrag van de bestuursvoorzitter. Volgens de melders is Leeflang in gesprekken intimiderend en heeft ze ’twee gezichten’.

