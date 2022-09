Artiesten die optredens bij de radiozenders van de publieke omroep krijgen vanaf 1 oktober altijd een vergoeding voor hun optreden. Het gaat om 250 euro voor zelfstandige artiesten en 1000 euro voor een band/groep. Daarnaast krijgen artiesten hun reiskosten vergoed en eventueel een lunch of diner. Er kan van het bedrag worden afgeweken, bijvoorbeeld als een derde partij de artiest al betaalt of als er veel voorbereidingswerk is.

“Aanleiding hiervoor is een gesprek dat Ntb/Kunstenbond met de NPO hierover eind 2021 heeft aangevraagd”, laat de NPO weten. “De Ntb gaf aan dat publieke omroepen regelmatig wel een eerlijke vergoeding betalen, maar dat er ook voorbeelden waren waarbij dat niet het geval was, en de musici en artiesten helaas niet de beloning kregen die ze verdienden. Ook de beroepsvereniging BAM! Popauteurs vroeg hier begin dit jaar aandacht voor met een meldpunt. NPO heeft na overleg met de omroepen besloten om de afspraken hierover duidelijker te maken.”

In coronatijd was er binnen de publieke omroep al een tijdelijke vergoeding. In het voorjaar van 2021 riep toenmalig minister Slob op om deze vergoeding structureel te maken. Dat is nu gebeurd.

Meldpunt

Eerder dit jaar opende BAM! een meldpunt voor artiesten die vonden dat ze geen goede vergoeding kregen, om meer inzicht te krijgen in de vergoedingen. Die organisatie is blij met de afspraken die nu gemaakt zijn. “Live optreden is nou eenmaal een vak en daar hoort een beloning tegenover te staan. Het meldpunt heeft duidelijk aangetoond dat de rest van de muzieksector en pers er ook zo over denkt, en wij zijn verheugd dat de NPO dit signaal serieus heeft genomen”, aldus ‘Arriën Molema van BAM! Popauteurs.

Ook Ntb/Kunstenbond is blij dat dit nu geregeld is. “Een artistieke prestatie heeft waarde en verdient een eerlijke beloning. Belangrijk is dat de omroep aan dat uitgangspunt nu ook een concrete vertaling koppelt, hoewel elk geval altijd anders is. Dat geeft flexibiliteit, maar ook een erkenning én een uitgangspunt voor onderhandeling tussen omroep en artiesten”, laat voorzitter Will Maas weten. “We danken de NPO voor de constructieve gesprekken die wij hierover de afgelopen periode hebben kunnen voeren.”

