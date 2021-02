Artiesten die in coronatijd optreden of hebben opgetreden bij één van de radiozenders van de NPO krijgen hiervoor een vergoeding. Dit gebeurt met terugwerkende kracht. Het geld dat hiervoor wordt gebruikt komt uit de pot van 10 miljoen euro die de overheid via de NPO investeert in de culture sector, die hard getroffen is door de coronamaatregelen.

“In het kader van het actieplan ‘NPO Cultuur’ willen we dat artiesten die een live-optreden verzorgen bij één van de radioprogramma’s op onze NPO-zenders daarvoor een financiële vergoeding kunnen krijgen. Hiervoor is geld beschikbaar uit het budget voor het tijdelijke actieplan NPO Cultuur. Het uitbetalen van de financiële vergoeding verloopt via de omroep van het programma waar het optreden plaatsvindt”, laat een woordvoerder van de NPO weten.

De focus van het actieplan ligt vooral op tv, waar de komende maanden veel ruimte vrij wordt gemaakt voor extra cultuurprogramma’s. Op de radio is er dus voor gekozen om artiesten te gaan betalen voor de optredens die ze doen bij onder meer NPO Radio 2 en NPO 3FM. Daarnaast wordt maart omgedoopt tot ‘Maandag van de DJ’ op 3FM en spelen artiesten bij ‘Volgspot Podium’ op NPO Radio 5 een deel van hun voorstelling op de radio.

