Een radioverslaggever van de NOS wordt op sociale media beschuldigd van grooming en seksueel overschrijdend gedrag. De NOS heeft in een Twitterbericht laten weten dat de ‘volle aandacht’ uitgaat naar de beschuldigingen. Na berichten dat Tweede Kamerlid Sidney Smeets seksueel getint grensoverschrijdend gedrag zou hebben getoond richting jonge jongens, kwamen er ook berichten over de radioverslaggever naar buiten.

Hij zou zich ook schuldig hebben gemaakt aan ’grooming’, het versturen van seksueel getinte berichten naar minderjarigen. “We zien de berichten hier op Twitter over onze verslaggever”, meldde de hoofdredactie van de NOS. Dit is voor alle betrokkenen een complex en precair onderwerp. Het heeft onze volle aandacht.”

NOS op 3

De verslaggever werkte jarenlang voor NOS op 3 (3FM) en op dit moment voor de NOS op NPO Radio 1. Via Twitter deden verschillende mannen hun beklag. “Goed dat Smeets eindelijk wordt aangepakt op zijn patroon van seksuele intimidatie en machtsmisbruik bij jonge jongens. Toen ik 19 was heb ik iets dergelijks meegemaakt met een veel oudere journalist, ik weet wat voor impact zoiets heeft.”

En: “Naïeve Bowi is hier ook ingetrapt. Tot het kwam bij ‘Ik zou best vriendschappelijk willen knuffelen’, toen overal geblokkeerd omdat ik de intimiderende toon mentaal niet meer trok. Al met al een vies gevoel aan overgehouden.”

De journalist was regelmatig betrokken bij het introductiekamp van de Fontys Hogeschool in Tilburg voor nieuwe studenten journalistiek. Uit een verklaring van deze school blijkt dat hem de toegang enige jaren geleden ontzegd is.

Omdat het niet in 140 tekens past, doe ik het even zo: ik schik enorm van alle berichten die me inmiddels bereiken, vooral van jonge media makers. Jong talent verdient een veilige omgeving om zich te ontplooien. @BNNVARA pic.twitter.com/02L3utrMGZ — Deniz Alkaç (@denizalkac) April 14, 2021

Foto: RadioFreak