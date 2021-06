Waar Qmusic al langer tijd aan luistercijfers wint, zitten de cijfers van Radio 538 juist in een dipje. Voor 538-dj Wietze de Jager geen reden om bij de pakken neer te gaan zitten, vertelt hij in Nieuwe Revu. “Het maakt me vooral fanatiek. We moeten zelf aan de bak willen we weer nummer één worden. Dan komt het aan op creativiteit.”

Een van de oorzaken van de gedaalde luistercijfers is volgens Wietze het vertrek van Edwin Evers bij Radio 538. “De hoogtijdagen van Evers, waarin hij in z’n eentje voor zulke grote marktaandelen zorgde dat de rest bijna niks meer hoefde te doen, zijn voorbij. De andere reden is dat Qmusic het goed doet. Toen ik daar tien jaar geleden begon, stond er een bloedfanatieke club van veertig of vijftig man klaar die zei: wij gaan nummer één worden. Daar is al die jaren keihard voor geknokt. En nu betaalt zich dat uit.”

Mattie Valk

Wietzes oud-collega Mattie Valk maakt nu een van de best beluisterde ochtendshow van Nederland. “Mattie is een getalenteerde radiomaker. Ik ben altijd onder de indruk geweest van het werk dat hij levert. Dat kan ik los zien van wat er privé tussen ons is gebeurd”, zegt Wietze, refererend aan de veelbesproken breuk in 2017.

Zelf zegt Wietze te dromen van het mogen presenteren van de ochtend- of middagshow. “Het is voor mij écht geslaagd als ik een succesvolle drivetimeshow op mijn naam heb staan”, zegt hij in het tijdschrift.

Foto: Radio 538