Rob Wilson, voormalig zendermanager van RTV Utrecht, heeft een nieuw boek uitgebracht. In ‘Moord op de Radio’ staat de fictieve radiopresentator Lucas Vriend centraal. ‘Als hij plotseling wordt ontslagen, kan hij dit maar moeilijk accepteren. Als hij uiteindelijk weer bij een klein commercieel talkradiostation aan de slag mag, gaat het in één van zijn eerste uitzendingen gruwelijk mis: een inbellende luisteraar wordt tijdens het programma gewurgd’, luidt de omschrijving van het boek.

Wilson debuteerde in 2016 met zijn eerste boek ‘De Mediamaker’, waarin hij in de geschiedenis van de zeezenders dook. Een jaar later verscheen zijn tweede boek en afgelopen week is het derde boek ‘Moord op de Radio’ van de band gerold.

Radioloopbaan

Wilson ging eind jaren zeventig als radioverslaggever aan de slag bij de NCRV. Later presenteerde hij ook programma’s op Radio 2. Bij RTV Utrecht werkte hij zich op tot manager en algemeen plaatsvervangend directeur. Eind 2013 vertrok hij bij de regionale omroep en begon hij zijn eigen bedrijf. Wilson is nog steeds actief in de mediawereld; zo is hij de ‘vaste stem’ van de reclames van Albert Heijn.

Het boek ‘Moord op de Radio’ is onder meer via deze link te bestellen.

Foto: Rob Wilson