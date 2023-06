De EO heeft een nieuw online platform gelanceerd waar iedereen “op een respectvolle manier in gesprek kan gaan over actuele kwesties in de samenleving”. Op het platform DIT worden iedere dag actuele kwesties van meerdere kanten belicht. “Iedereen is welkom om hier op een hoffelijke manier met elkaar in gesprek te gaan”, aldus de EO.

Om de lancering kracht bij te zetten heeft de EO een pop-up store ingericht op Utrecht Centraal, die twee weken blijft staan. “Daar kunnen reizigers, door een duik te nemen in een levensgrote ballenbak, stemmen op actuele kwesties. Bijzondere ervaringen en opinies in Utrecht zijn diezelfde dag nog te horen in ‘Dit is de Dag’ op NPO Radio 1 en te zien via de nieuwe sociale kanalen van DIT.”

Op het online DIT-platform slaan drie journalistieke EO-programma’s de handen ineen. Er zijn verhalen te lezen die terug te horen zijn in Dit is de Dag en twee tv-programma’s.

Presentator Tijs van den Brink, een van de bepalende gezichten en stemmen van onder andere ‘Dit is de Dag’: “Het is fijn dat we een goede vindbare plek hebben gekregen voor al onze journalistieke verhalen. Op die manier komt ons journalistieke werk ook beschikbaar voor andere doelgroepen, via andere kanalen. En we kunnen op het platform ook nog eens echt in gesprek met onze nieuwsconsumenten.”

Foto: EO