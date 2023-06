De hoge luistercijfers van Grand Prix Radio tijdens Formule 1-weekenden komen door de meting van racegeluiden. Dat meldt NMO aan RadioFreak.nl. Dit is opvallend want Grand Prix Radio, die via internet en DAB+ te beluisteren is, heeft de Nederlandse radiorechten niet meer.

Na de tweede Formule 1-race van dit seizoen ging Grand Prix Radio van een marktaandeel van 0 procent naar 1.5 procent (week 11), met een bereik van 3,1 miljoen luisteraars. Dit herhaalde zich bij iedere volgende Formule 1-race. De zender heeft wel de Belgische radiorechten. Via een VPN verbinding wordt wel naar de Belgische stream in Nederland geluisterd. Dit duidt er op dat niet de Nederlandse maar de Belgische stream opgenomen wordt in het Nationaal Media Onderzoek Luistercijfers.

Sinds eind maart probeert RadioFreak.nl antwoord te krijgen of de Belgische stream wordt opgenomen in het luisteronderzoek, in plaats van de Nederlandse. Samen met Ipsos ging NMO dit uitzoeken, maar het antwoord konden ze niet geven. Grand Prix Radio gaf ook geen antwoord op de vraag: “Voor vragen over het mediaonderzoek verwijzen wij u naar het NMO.”

Na bijna drie maanden kan nog steeds geen 100 procent uitsluitsel gegeven worden welke stream meegenomen wordt in het luisteronderzoek. NMO laat weten het nog steeds te onderzoeken, maar zegt wel “het klopt dat we het geluid van de race meten.” Hier lijkt dus sprake van simulcast te zijn.

Simulcast

Simulcast zijn momenten waarop gelijktijdig dezelfde content te horen is op verschillende zenders. Voor het NMO Luisteronderzoek registeert de MediaCell+ app welke radiozender in de omgeving van een panellid aan staat. De registratie in de app vindt plaats op basis van audiomatching. Door het gemeten geluidspatroon en het tijdstip te vergelijken met alle radiozenders die zijn aangesloten bij het onderzoek kan een match worden gemaakt en kan geregistreerd worden om welke radiozender het gaat.

Voor het luisteronderzoek zou het betekenen dat de Belgische stream van Grand Prix Radio gematcht wordt met mensen die kijken naar de Formule 1 op televisie. Het probleem zou te ondervangen zijn door het toevoegen van encoding.

Foto: Grand Prix Radio