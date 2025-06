Marcel de Vries gaat de weekendochtendshow presenteren op Grand Prix Radio. Vanaf aankomend weekend is hij elke zaterdag- en zondagochtend van 8:00 tot 10:00 uur te horen op de radiozender van Olav Mol. Marcel blijft daarnaast de ochtendshow op NPO Sterren NL presenteren, waarmee hij elke werkdag te horen is.

“Marcel heeft met zijn frisse stijl, creativiteit en herkenbare stem al jarenlang veel succes op de radio”, schrijft Grand Prix Radio in een persbericht. “Hij staat bekend om zijn unieke mix van humor, gezelligheid en gekke typetjes – precies wat luisteraars kunnen verwachten in zijn nieuwe weekendprogramma, in combinatie met sport en muziek.”

Op de FM

Grand Prix Radio heeft de programmering de afgelopen maanden steeds verder uitgebreid. Zo is ook Rob van Someren aangetrokken. Hij is in de weekenden van 10:00 tot 12:00 uur te horen. Grand Prix Radio wil een volwaardige sportradiozender worden.

De radiozender is vanaf september bovendien via de FM te ontvangen in een groot deel van de Randstad.

Foto: Grand Prix Radio