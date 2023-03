Grand Prix Radio is de Nederlandse radiorechten kwijt aan Viaplay, de eigenaar van de televisierechten in Nederland. De onlinezender van Olav Mol kan echter wel doorgaan met het Formule 1 commentaar op de zender want ze hebben de radiorechten voor België weten te bemachtigen.

Nadat Viaplay vorig jaar de televisierechten in handen kreeg en een nieuwe weg insloeg met andere commentatoren besloot Olav Mol om via Grand Prix Radio commentaar te gaan geven. In de de app van de radiozender werd een tool ontwikkeld waarmee je het commentaar kunt synchroniseren met televisie beelden. Veel Nederlanders kijken op die manier Formule 1 met het commentaar van Olav Mol. Mogelijk is dit een doorn in het oog geweest van de eigenaren van Viaplay (NENT) en hebben ze daarom de rechten gekocht.

In een reactie aan Nu.nl laat Olav weten dat NENT de radiorechten uitsluitend heeft binnengehaald om hem “monddood te maken”. “Ik zou geen reden kunnen verzinnen waarom ze anders de rechten hebben gekocht”, vervolgt hij. “En dan bedoel ik niet de Nederlandse directie, want zij hebben hier natuurlijk niets mee te maken. Dit is in Scandinavië besloten. Ik heb nog nooit gehoord dat een televisiezender last heeft van een radiozender. Om mijn commentaar optimaal te kunnen volgen, heb je ook de beelden op tv nodig. Dus volgens mij botst het niet.”

Volgens de commentator is zijn commentaar volgend jaar gewoon te volgen in Nederland. “Niet op de stream op de Nederlandse site, want daar komt een geoblock (blokkade van een website uit een ander land, red.) op. Maar volgens Europese regelgeving mogen er geen geoblocks op apps geplaatst worden.”

Viaplay kon nog niet reageren vandaag.

Foto: Grand Prix Radio