NPO Radio 2 blijft met 12,7 procent marktleider van Nederland. Dat is hetzelfde percentage als een week eerder. Dat blijkt uit de luistercijfers van NMO over week 12. NPO Radio 1 levert relatief veel in en zakt met 0,6 procentpunt.

100% NL doet juist goede zaken: de zender krijgt er 0,4 procentpunt bij en stijgt naar plek 11 in de lijst van bestbeluisterde radiostations. Ook NPO 3FM wint weer aan marktaandeel en plust er eveneens 0,4 procentpunt bij.

Nadat Radio 10 in week 11 juist inleverde, stijgt het station nu weer: met 0,3 procentpunt.

Marktaandeel Weekbereik Luistertijd Station Week 12

2025 Week 11

2025 Week 12

2024 01. NPO Radio 2 12.7 % 12.7 % = 12.6 % 0.1 02. Qmusic 11.4 % 11.3 % 0.1 12.1 % 0.7 03. Radio 538 8.9 % 9.0 % 0.1 9.0 % 0.1 04. NPO Radio 5 8.9 % 8.8 % 0.1 7.1 % 1.8 05. NPO Radio 1 8.1 % 8.7 % 0.6 7.6 % 0.5 06. Sky Radio 7.0 % 6.8 % 0.2 9.4 % 2.4 07. Radio 10 6.7 % 6.4 % 0.3 10.3 % 3.6 08. JOE 5.9 % 5.7 % 0.2 3.9 % 2 09. RPO Radio 5.0 % 5.5 % 0.5 % 10. Radio Veronica 3.9 % 4.0 % 0.1 1.9 % 2 11. 100% NL 3.6 % 3.2 % 0.4 3.3 % 0.3 12. E Power 3.1 % 3.3 % 0.2 3.0 % 0.1 13. NPO 3FM 2.2 % 1.8 % 0.4 2.4 % 0.2 14. Radio 10 extra* 2.0 % 2.2 % 0.2 1.6 % 0.4 15. NPO Klassiek 1.9 % 2.1 % 0.2 1.8 % 0.1 16. SLAM! 1.2 % 1.1 % 0.1 0.9 % 0.3 17. BNR Nieuwsradio 0.9 % 0.8 % 0.1 0.8 % 0.1 18. KINK 0.9 % 0.9 % = 0.6 % 0.3 19. Qmusic extra* 0.9 % 0.8 % 0.1 1.0 % 0.1 20. Qmusic Limburg 0.9 % 0.7 % 0.2 0.6 % 0.3 21. NPO Soul & Jazz 0.6 % 0.8 % 0.2 % 22. NPO Sterren NL 0.6 % 0.6 % = % 23. Radio 538 extra* 0.5 % 0.6 % 0.1 1.0 % 0.5 24. Sky Radio extra* 0.5 % 0.4 % 0.1 0.3 % 0.2 25. Sublime 0.4 % 0.2 % 0.2 0.3 % 0.1 26. Radio 10 Brabant 0.3 % 0.2 % 0.1 0.2 % 0.1 27. Veronica extra* 0.3 % 0.1 % 0.2 0.0 % 0.3 28. Grand Prix - Sport Radio 0.2 % % % 29. NPO Campus Radio 0.2 % 0.3 % 0.1 % 30. AAS Network 0.2 % 0.2 % = 0.0 % 0.2 31. 100%NL extra* 0.1 % 0.2 % 0.1 0.0 % 0.1 32. SLAM! extra* 0.1 % 0.1 % = 0.2 % 0.1 33. KINK extra* 0.1 % 0.1 % = % 34. 4EVER49 Radio 0.0 % 0.0 % = % 35. Decibel 0.0 % 0.1 % 0.1 0.0 % = 36. Mediahuis Radio extra* 0.0 % 0.0 % = 0.1 % 0.1 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, BNR Nieuwsradio, JOE, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10, Radio 10 Brabant, SLAM!, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100%NL extra zenders, Decibel, E Power, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Soul & Jazz, RPO Radio, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders en Radio Veronica Gelijk 4EVER49 Radio, AAS Network, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 2, NPO Sterren NL en SLAM! extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier. Station Week 12

2025 Week 11

2025 Week 12

2024 01. NPO Radio 5 629 605 24 168 461 02. NPO Radio 2 346 347 1 118 228 03. NPO Radio 1 316 317 1 92 224 04. NPO Klassiek 283 320 37 102 181 05. KINK 239 221 18 73 166 06. Radio Veronica 236 255 19 79 157 07. Radio 10 230 210 20 116 114 08. Qmusic 227 225 2 87 140 09. Radio 538 209 215 6 87 122 10. NPO Soul & Jazz 200 273 73 11. JOE 177 180 3 76 101 12. Sublime 170 96 74 64 106 13. 100% NL 168 156 12 71 97 14. Qmusic Limburg 167 162 5 62 105 15. SLAM! 160 135 25 52 108 16. NPO 3FM 157 133 24 82 75 17. Sky Radio 148 150 2 79 69 18. NPO Sterren NL 147 129 18 19. RPO Radio 142 155 13 20. NPO Campus Radio 142 243 101 21. Radio 10 extra* 140 159 19 76 64 22. E Power 128 144 16 63 65 23. BNR Nieuwsradio 118 104 14 48 70 24. Grand Prix - Sport Radio 87 25. Radio 10 Brabant 84 94 10 38 46 26. KINK extra* 79 91 12 27. Qmusic extra* 70 70 = 51 19 28. Veronica extra* 69 29 40 23 46 29. Radio 538 extra* 62 78 16 66 4 30. Sky Radio extra* 55 46 9 33 22 31. 100%NL extra* 42 61 19 18 24 32. SLAM! extra* 37 21 16 13 24 33. Decibel 28 84 56 30 2 34. 4EVER49 Radio 19 16 3 35. AAS Network 19 22 3 6 13 36. Mediahuis Radio extra* 5 5 = 53 48 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, KINK, NPO 3FM, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, Qmusic Limburg, Radio 10, SLAM!, SLAM! extra zenders, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers 100%NL extra zenders, AAS Network, Decibel, E Power, JOE, KINK extra zenders, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Soul & Jazz, RPO Radio, Radio 10 Brabant, Radio 10 extra zenders, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica en Sky Radio Gelijk Mediahuis Radio extra zenders en Qmusic extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier. Station Week 12

2025 Week 11

2025 Week 12

2024 01. Qmusic 3.985.199 4.015.215 30.016 4.181.273 196.074 02. Sky Radio 3.745.522 3.648.470 97.052 4.244.628 499.106 03. Radio 538 3.392.781 3.343.859 48.922 3.398.078 5.297 04. NPO Radio 2 2.908.715 2.927.619 18.904 2.970.286 61.571 05. RPO Radio 2.774.698 2.832.597 57.899 06. JOE 2.639.036 2.549.660 89.376 1.929.044 709.992 07. Radio 10 2.329.454 2.423.987 94.533 2.773.557 444.103 08. NPO Radio 1 2.029.084 2.193.888 164.804 2.046.111 17.027 09. E Power 1.893.319 1.826.119 67.200 1.740.697 152.622 10. 100% NL 1.695.486 1.662.941 32.545 1.718.322 22.836 11. Radio Veronica 1.306.595 1.260.293 46.302 955.887 350.708 12. NPO 3FM 1.127.625 1.105.873 21.752 1.101.955 25.670 13. NPO Radio 5 1.126.094 1.170.088 43.994 1.091.175 34.919 14. Radio 10 extra* 1.111.901 1.113.100 1.199 927.167 184.734 15. Qmusic extra* 995.226 966.508 28.718 953.228 41.998 16. AAS Network 698.862 703.294 4.432 443.082 255.780 17. Sky Radio extra* 697.299 628.692 68.607 543.126 154.173 18. Radio 538 extra* 679.978 637.068 42.910 738.017 58.039 19. BNR Nieuwsradio 613.722 594.180 19.542 658.328 44.606 20. SLAM! 574.757 633.601 58.844 765.407 190.650 21. NPO Klassiek 539.262 515.396 23.866 512.955 26.307 22. Qmusic Limburg 417.799 365.444 52.355 385.614 32.185 23. Veronica extra* 303.388 302.094 1.294 146.470 156.918 24. KINK 303.185 324.236 21.051 358.234 55.049 25. NPO Sterren NL 298.986 344.728 45.742 26. Mediahuis Radio extra* 293.064 303.314 10.250 162.554 130.510 27. 100%NL extra* 282.753 250.596 32.157 107.431 175.322 28. SLAM! extra* 280.751 282.691 1.940 767.130 486.379 29. Radio 10 Brabant 263.882 172.338 91.544 279.739 15.857 30. NPO Soul & Jazz 229.158 226.210 2.948 31. Grand Prix - Sport Radio 214.166 32. Sublime 202.175 188.517 13.658 233.814 31.639 33. 4EVER49 Radio 155.749 98.045 57.704 34. KINK extra* 111.533 129.916 18.383 35. NPO Campus Radio 102.808 86.082 16.726 36. Decibel 70.421 120.960 50.539 94.783 24.362 extra* = Extra zenders / Themazenders



Stijgers 100% NL, 100%NL extra zenders, 4EVER49 Radio, BNR Nieuwsradio, E Power, JOE, NPO 3FM, NPO Campus Radio, NPO Klassiek, NPO Soul & Jazz, Qmusic Limburg, Qmusic extra zenders, Radio 10 Brabant, Radio 538, Radio 538 extra zenders, Radio Veronica, Sky Radio, Sky Radio extra zenders, Sublime en Veronica extra zenders Dalers AAS Network, Decibel, KINK, KINK extra zenders, Mediahuis Radio extra zenders, NPO Radio 1, NPO Radio 2, NPO Radio 5, NPO Sterren NL, Qmusic, RPO Radio, Radio 10, Radio 10 extra zenders, SLAM! en SLAM! extra zenders

extra* = Extra zenders / Themazenders Bekijk en vergelijk meer luistercijfers in het RadioFreak luistercijfer-dossier.

Foto: RadioFreak