Niek van der Bruggen, die de afgelopen maanden veel als invaller te horen was op Radio Veronica, krijgt een vast programma op de zender. Hij is voortaan elke zaterdag en zondag tussen 16:00 en 19:00 uur te horen. Ook Ferry Oomen en Thijs Meeuwsen beginnen zaterdag aan hun nieuwe programma’s in het weekend: in de vroege ochtend en late avond. Hiermee is de weekendprogrammering van Radio Veronica compleet.

Met de start van het radioseizoen en de komst van Gerard Ekdom, zijn er ook enkele wijzigingen in de weekendprogrammering. Ferry Oomen gaat de ochtendshow voor zijn rekening nemen en Thijs Meeuwsen is te horen in de late avonden. Daarnaast blijven Rick van Velthuysen en Maurice Verschuuren de ‘vertrouwde’ stemmen in het weekend.

“Niek is een top-dj en we zijn dan ook heel blij dat hij bij onze club blijft”, zegt Robbert-Jan van de Velde, zenderbaas van Radio Veronica. “Samen met Rick en Maurice vormt hij de ‘backbone’ van het weekend. Met Ferry in de ochtend en Thijs in de avond geven we bovendien ruimte aan groot talent. Een ijzersterke weekendprogrammering.” Jordi Mulderij was in het weekend te horen op Radio Veronica, maar hij stapt over naar SLAM!.

Zaterdag

07.00 – 10.00 uur – Ferry Oomen

10.00 – 13.00 uur – ‘Goud van Oud’ – Maurice Verschuuren

13.00 – 16.00 uur – Rick van Velthuysen

16.00 – 19.00 uur – Niek van der Bruggen

19.00 – 21.00 uur – ’70s & 80s Files’ – Arjan Snijders

21.00 – 00.00 uur – Thijs Meeuwsen

Zondag

07.00 – 10.00 uur – Ferry Oomen

10.00 – 13.00 uur – ‘Goud van Oud’ – Maurice Verschuuren

13.00 – 16.00 uur – Rick van Velthuysen

16.00 – 19.00 uur – Niek van der Bruggen

19.00 – 21.00 uur – ‘De Platenzaak’ – Wouter van der Goes

21.00 – 00.00 uur – Thijs Meeuwsen

De nieuwe programmering van Radio Veronica start aankomende zaterdag.

Foto: Mark Engelen / Radio Veronica