Stefan Koren volgt Tim op het Broek op als presentator van het middagprogramma op KINK. Tim vertrok onlangs bij de zender, waar hij onenigheid had over zijn concurrentiebeding. Isabelle Brinkman krijgt een plek in de weekendprogrammering van KINK. Eric Corton blijft bovendien te horen op werkdagen: hij heeft voor twee jaar bijgetekend. De wijzigingen gaan vanaf aankomende zaterdag in.

Isabelle Brinkman deed eerder al invalwerk voor KINK en was ook te horen tijdens de ‘KINK 1500’, maar maakt vanaf nu elke vrijdag, zaterdag en zondag een programma op het station. “Ik ben heel blij om terug te zijn bij de radio en dan ook nog eens bij KINK, waar mijn hart voor alternatieve muziek tot z’n recht komt”, zegt Isabelle in een persbericht. “Ik kijk er naar uit om het weekend met de KINK luisteraars te vieren met de beste tracks en verrassende ontdekkingen”.

Uurtje eerder

Eric Corton, sinds 2020 te horen op KINK, heeft voor twee jaar bijgetekend en begint vanaf volgende week een uurtje eerder: elke werkdag tussen 9:00 en 12:00 uur. Andere nieuwe namen in de programmering zijn Michiel Jurrjens en Jim Vorwald. Beide programmamakers waren al in het weekend van KINK te horen, maar verhuizen naar werkdagen van respectievelijk 12:00 tot 15:00 uur en tussen 18:00 en 21:00 uur.

“Met Eric en Isabelle als vaste waarden in de programmering is KINK steviger dan ooit”, zegt programmadirecteur Michiel Veenstra. “KINK is HET radiostation voor liefhebbers van alternative rock als Foo Fighters, Pearl Jam en Oasis en met gevestigde namen als Isabelle en Eric, maar ook bevlogen jonge makers als Michiel Jurrjens, Stefan Koren en Jim Vorwald ademt alles wat we doen liefde voor de gitaar.”

De volledige programmering vanaf 9 november:

Maandag t/m donderdag

06u-09u Michiel Veenstra’s KINKstart

09u-12u Eric Corton

12u-15u Michiel Jurrjens

15u-18u Stefan Koren

18u-21u Jim Vorwald

Vrijdag

06u-09u Michiel Veenstra’s KINKstart

09u-12u Eric Corton

12u-15u Michiel Jurrjens

15u-18u Isabelle Brinkman

18u-21u Vrijdag CorVee met Eric Corton & Michiel Veenstra

21u-00u Marco van Hierden

Zaterdag en zondag

06u-09u Lars Wijnhoven

09u-12u Elwin van Gestel

12u-15u Mick Hummel

15u-18u Isabelle Brinkman

18u-21u Lisa Konings

21u-00u Marco van Hierden (zondag KINK nonstop)

Foto: KINK