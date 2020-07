Qmusic-programmadirecteur Dave Minneboo vindt Jorien Renkema van NPO 3FM een groot talent. “Als je het hebt over vrouwen op de radio, dan vind ik Jorien heel goed. Ik vind haar ook echt heel goed op d’r plek zitten”, zei Dave vanmiddag op NH Radio. Is ze wat voor Qmusic? “Dat zou kunnen, maar er is geen ruimte. We hebben nu gewoon een heel goed team zitten.”

In de meest recente luistercijfers daalde het kwakkelende 3FM naar 2,2 procent marktaandeel. “Het is spijtig dat het nog steeds zo gaat”, aldus Dave. “Ze zijn nu alweer een tijdje aan het bouwen en ik denk dat ze met sommige dingen echt wel op de goede weg zitten. Alleen blijft het marktaandeel nog steeds achter”:

Gesprekken bij 3FM

Dave had destijds gesprekken bij 3FM voor de functie van zendermanager. Als hij de baan had aangenomen, had het station er dan nu anders voor gestaan? “Dat vind ik heel moeilijk om te zeggen, want het is natuurlijk een heel andere manier van werken bij de publieke omroep. Alleen de gesprekken voelden al zo stroperig. Je hebt natuurlijk met zoveel omroepen en met zoveel tussenlagen te maken. Ik houd juist wel van korte lijnen.”

De ‘omroeppolitiek’ waar een zender als 3FM mee te maken heeft, maakt het er volgens Dave niet bepaald gemakkelijker op. “Wat natuurlijk ook heel belangrijk is, is de juiste mensen op de juiste plekken te zetten. Als je dan met allemaal omroepbazen zit die ook allemaal weer hun eigenbelang hebben om bepaalde mensen naar voren te schuiven, dan geloof ik nooit dat je tot een ideale opstelling komt.”

Kritiek

De kritiek op de huidige beleidsmakers van 3FM vindt Dave niet altijd terecht. “Het is lullig dat de mensen die er nu zitten, er op afgerekend worden dat het niet goed gaat met het station. Dit gaat natuurlijk al een paar jaar terug, je zag het eigenlijk al een beetje gebeuren. Toen de bekende dj’s weggingen, viel het als een kaartenhuis in elkaar”, zegt hij, doelend op het vertrek van onder meer Gerard Ekdom en Coen en Sander in 2015.