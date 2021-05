Menno de Boer is gisteravond voor het eerst in ruim een half jaar tijd te horen geweest op de landelijke radio. De voormalige 538-dj maakte een programma op Qmusic, als vervanger van Martijn Biemans. Er zijn geen plannen om de dj een vast programma te geven, maar hij gaat waarschijnlijk wel vaker invallen bij de zender.

Menno begon zijn carrière bij de landelijke radio in 2003 bij Radio 538 en stapte in 2006 over naar SLAM! Sinds 2013 was hij weer te horen op 538, waar hij in 2018 Dave Minneboo opvolgde als station director. Vorig jaar gaf hij die functie over aan Coco Hermans, waardoor hij ook als dj stopte. Nu is hij dus weer te horen als invaller bij Qmusic, waar Dave Minneboo tegenwoordig de baas is.

Een jaar geleden merkte Menno op dat Qmusic steeds meer op Radio 538 is gaan lijken. “Qmusic heeft zich meer gestort op het hitradiogevecht. Dat is uitdagend voor Radio 538, maar geeft ook weer een kans”, zei hij toen tegen Broadcast Magazine, in zijn functie als 538-baas. “Qmusic is een prima station en ik vind bepaalde elementen daar ook heel sterk van.”

Foto: William Rutten