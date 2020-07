Stichting AKN, waarin KRO-NCRV en AVROTROS verenigd zijn, kampt met meer leegstand in het AKN-gebouw. Oorzaak is de verhuizing van de radiostudio’s van NPO Radio 2 en NPO Radio 5 naar het radiohuis op het Media Park, afgelopen najaar. Daardoor staan er nu meerdere ruimtes leeg in het AKN-gebouw aan de ‘s-Gravelandseweg in Hilversum. Die leegstand kost de omroepen geld: geen huurder betekent immers minder inkomsten.

De kosten van leegstand van het gebouw worden verdeeld over beide eigenaren, KRO-NCRV en AVROTROS. ‘Eind 2019 zijn de radiostudio’s, die gebruikt werden door Radio 2 en Radio 5, leeg komen te staan. Dit leidt, samen met de door NPO gebruikte redactieruimten, tot nieuwe leegstand in het pand’, meldt KRO-NCRV in haar jaarverslag.

Bezwaar aangetekend

Een woordvoerder van KRO-NCRV laat in een reactie weten: “De verhuur van ruimte ligt bij stichting AKN, waarin KRO-NCRV een van de partijen is. Het gedeelte waar de NPO zat, is relatief klein ten opzichte van het totaal aantal vierkante meters in het pand. Onze programmering leidt er verder niet onder.”

Toch waren KRO-NCRV en AVROTROS het niet eens met het besluit van de NPO om de studio’s van Radio 2 en Radio 5 weg te halen uit het AKN-pand. Beide omroepen tekenden bezwaar aan tegen die beslissing.

Leegstand in AKN-gebouw

Leegstand is al langer een probleem in het AKN-gebouw. Toen AVROTROS eind 2013 verhuisde naar het voormalige onderkomen van de Wereldomroep, kwam een groot deel van het mediapand leeg te staan. In 2015 werd geopperd om er honderd vluchtelingen onderdak te bieden, maar dat is er nooit van gekomen.

KRO-NCRV laat weten dat sinds afgelopen oktober een nieuwe huurder is gevonden, die ongeveer drieduizend vierkante meter kantooroppervlakte huurt in het AKN-gebouw. Daarnaast zijn vorig jaar een paar kleine partijen als huurder toegetreden. Zij gebruiken circa 350 vierkante meter van de beschikbare kantoorruimte. “Ook wordt gesproken met andere partijen om de resterende leegstand in te vullen”, aldus de omroep.

Foto: Google Streetview