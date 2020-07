Emmely de Wilt en Caroline Brouwer, sidekick van Rob Stenders, komen met een eigen podcast. Binnenkort lanceren zij ‘Vrouwen met Ballen’, zo hebben de twee Radio 2-dj’s bekend gemaakt op Instagram. Voor de nieuwe podcastserie zeggen Emmely en Caroline nog op zoek te zijn naar bijzondere verhalen.

Wanneer de eerste aflevering van de podcast te horen is, is nog niet duidelijk. Radio 2 heeft inmiddels meerdere podcastseries. De bekendste zijn ’30 Minuten Rauw’ van Ruud de Wild, ‘De Derde Kamer’ van Wouter van der Goes, ‘Heb een Mening’ van Rick van Velthuysen en meest recent ‘En toen werd het stil’, een podcastserie van Stefan Stasse over het leven tijdens de coronacrisis.

Foto: Stijn Ghijsen | KRO-NCRV