Niet DPG Media maar AVROTROS heeft binnen de Benelux het merkenrecht op Joe voor het “uitzenden van radio- en televisieprogramma’s” en het “samenstellen, produceren, regisseren en uitvoeren van radioprogramma’s”. Dat zou in theorie een belemmering voor DPG kunnen zijn voor de uitbouw van Joe tot een landelijke FM-zender.

AVROTROS heeft het merk Joe in 2017 geregistreerd voor het gelijknamige karakter uit het tv-programma ‘Zappelin Go‘. Nu is een karakter in een kinderprogramma iets anders dan een radiozender, maar voor de registratie van een merk worden dezelfde categorieën gebruikt waarin het merkenrecht wordt vastgelegd, waardoor beide merken zich in elkaars vaarwater begeven.

Joe 70’s & 80’s

Joe is sinds het voorjaar van 2022 online en via DAB+ te horen en zendt sinds begin dit jaar op een regionaal FM-pakket in de Randstad. Hierbij wordt consequent de naam Joe 70’s & 80’s gebruikt in het logo, de vormgeving en alle communicatie rondom de zender. Mogelijk is dit omdat op die manier geen inbreuk wordt gemaakt op het merkenrecht van AVROTROS.

Al lange tijd gaat het gerucht dat DPG Media Joe wil uitbreiden tot een landelijke FM-zender en dat daarvoor het huidige kavel van Radio 10 wil gaan gebruiken, dat het vorige maand in handen kreeg tijdens de veiling van de FM-frequenties. Maar de vraag is dus of het mogelijk is om dat onder de naam Joe te doen.

Joe FM

In Vlaanderen bestaat Joe sinds 2009. De zender begon onder de naam Joe FM, waar het merkenrecht voor is vastgelegd. In 2016 werd ‘FM’ uit de naam gehaald en sindsdien heet het station Joe. Daarvoor is echter het merkenrecht niet geregistreerd, AVROTROS heeft hierna het merk geregistreerd voor de Benelux.

Jurist Charlotte Meindersma denkt niet dat de AVROTROS de activiteiten van Joe in Nederland zou kunnen tegenhouden: “Het gaat hier om twee Beneluxmerken die al bestaan. Dit betekent dat de merken geldig zijn in de gehele Benelux, ondanks dat Joe FM waarschijnlijk meer bekendheid zal hebben in België (tot nu toe) en het karakter Joe juist meer bekend is bij Nederlandse tv-kijkende kinderen. Het is dus eigenlijk niet eens zo heel interessant dat Joe FM nu pas goed actief gaat worden in Nederland. Het was al een merk in de Benelux en dus ook in Nederland. Bovendien is het online al in 2022 actief gericht op Nederland.”

“JOE FM is ingeschreven sinds 2009 en de naam van het karakter 2017. Als een ander merk, dat eigenlijk inbreuk zou maken, vijf jaar lang gedoogd wordt te bestaan, dan is er sprake van zogenaamde rechtsverwerking en kan er niet meer tegen een inbreuk worden opgetreden. Eigenlijk houdt hier het hele verhaal dus al mee op. Er is immers al sprake van rechtsverwerking.”, concludeert ze.

Logo Joe – AVROTROS

Onderlinge afspraken

Naar aanleiding van vragen van RadioFreak.nl schreef Charlotte Meindersma een blogpost over de situatie, waarin ze opmerkt: “Het zou wel goed kunnen zijn dat er een zogenaamde co-existentieregeling is getroffen. De merkhouders spreken dan met elkaar af dat er misschien wel sprake is van een inbreuk, maar dat ze er eigenlijk geen last van hebben en dat als het zo blijft het dan allemaal koek en ei is. Daarbij wordt dan voor de duidelijkheid nog even afgesproken binnen welke kaders de merken zich nog mogen bewegen. JOE FM moet zich dan niet opeens specifiek op kinderen gaan richten bijvoorbeeld en AVROTROS moet niet een programma gaan maken met muziek dat gericht is op volwassen. Zoiets zou die afspraak kunnen zijn.”

Zowel DPG Media als de AVROTROS hebben niet gereageerd op vragen van RadioFreak.nl over het merkenrecht op Joe.

Qmusic

Voor DPG Media zou een eventueel conflict hierover niet het eerste zijn. Eerder was er al een juridische conflict tussen Qmusic en Q-dance, waarover een schikking werd getroffen. Onderdeel hiervan was dat Qmusic niet actief dancemuziek mag promoten. Vorig jaar besliste de rechter na een zaak die was aangespannen door Q-dance dat het radiostation zich niet aan deze afspraak had gehouden. Daarna schikten beide partijen het conflict voor een tweede keer.

Afgelopen weekend kwam in het nieuws dat pretpark Walibi inbreuk maakt op het merkenrecht van de ‘Foute Party’ van Qmusic. Het park organiseert volgende maand ‘Eddie’s Foute Party’, maar de vraag is of het die naam wel mag blijven gebruiken.