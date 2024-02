Taco Zimmerman is per 1 maart 2024 de nieuwe algemeen directeur van AVROTROS. Dat heeft de Raad van Toezicht (RvT) besloten, na instemming van de Verenigingsraad. De komende jaren geeft Zimmerman verder invulling aan de strategie van AVROTROS als omroep voor cultuur en rechtvaardigheid met als doel de publieke waarde nog verder te vergroten. Zimmerman was oprichter en directeur van Tuvalu Media Group BV en produceerde tv-programma’s als Maestro, Het Verhaal van Nederland en Kamp van Koningsbrugge. In 2022 stopt hij met die functie.

Taco Zimmerman volgt Eric van Stade op die na 10 jaar de omroep verlaat. Dat zou niet geheel vrijwillig zijn. De RvT zou van omroepdirecteur Van Stade af willen, omdat hij de pijlers van de omroep niet goed zou vertegenwoordigen. De Verenigingsraad maakt zich daarentegen zorgen over de positie van de omroep.

Taco Zimmerman: “AVROTROS is één van de mooiste en grootste publieke omroepen van Nederland. Mede door mijn voorganger Eric van Stade heeft de omroep bewezen het verschil te kunnen maken in de Nederlandse samenleving. In het huidige tijdsgewricht zie ik het als een kans voor AVROTROS om Nederland nog verder te verrijken en te verbinden. Ik geloof in de kracht en de absolute noodzaak van een sterke publieke omroep en vind het een eer om deze organisatie de toekomst in te leiden.”



Clayde Menso, voorzitter Raad van Toezicht: “Taco is een ervaren en veelzijdige bestuurder met een groot cultureel en maatschappelijk hart. Een betrokken ondernemer die zich bewezen inzet voor de publieke zaak. Ik ben ervan overtuigd dat hij een grote bijdrage gaat leveren aan het verder uitdragen van onze missie die staat voor een goed geïnformeerde, veilige en rechtvaardige samenleving en het toegankelijk maken van cultuur voor een breed publiek. Ik ben blij dat we in Taco de persoon gevonden hebben die deze ambitie voortzet en verder uitbouwt.”

Foto: Ruud Baan