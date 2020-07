Een illegale radiozender heeft gisteravond het radioverkeer van vliegveld Lelystad verstoord. De piloten hoorden muziek over hun apparatuur en konden daardoor niet goed met de verkeerstoren communiceren. Ook werd het C2000-netwerk, dat wordt ingezet voor communicatie tussen hulpdiensten, verstoord.

Een politiehelikopter lokaliseerde de illegale zender in een mast in Fluitenberg, bij Hoogeveen. De installatie is door het Agentschap Telecom, in samenwerking met de politie en de Koninklijke Marechaussee, uit de lucht gehaald. Onderaan de mast werd een laptop en zendapparatuur aangetroffen, die de politie in beslag heeft genomen. Ook werd in de omgeving een keet aangetroffen waarin apparatuur stond.

“Het zenden met dergelijke apparatuur is een ernstig misdrijf”, benadrukt de politie. Toezichthouder Agentschap Telecom liet eind vorig jaar nog weten strenger te gaan handhaven op illegale zenders.

Foto: J├╝rgen Diermaier via Pixabay