Martijn Muijs volgt voorlopig Giel Beelen op in de ochtend van Radio Veronica. Dit laat de dj weten via Instagram. Momenteel is hij in de avond te horen op de zender.

De dj laat weten: “Vanaf maandag: Martijn in de Morgen op Radio Veronica! Nou ja, een poosje dan. En daarna? Goeie vraag.” Florentien van der Meulen wordt de nieuwslezer in de ochtendshow.

Giel maakt de overstap naar NPO Radio 2 waar hij tussen 04:00 en 06:00 uur te horen zal zijn. Morgenochtend maakt hij zijn laatste uitzending.

Martijn Muijs

Sinds 2013 te horen op Radio Veronica. Eerst in de avond, toen de vroege ochtend en vervolgens in de middag. Momenteel zit hij in de avond op de zender. Hiervoor werkte hij bij Radio 538 en 3FM. Bij die laatste zender kwam hij door het programma ‘Hey DJ’

Foto: Radio Veronica