Op NPO Radio 2 is morgen een uur lang ‘Het Fouten Uur’ te horen. In ‘Jan-Willem Start Op’ komen een uur lang nummers voorbij waar een foutje in zit. Volgens Jan-Willem Roodbeen heeft het uur een hoog Top 2000 gehalte: “Blijkbaar is een foutje in een lied goed voor een hoge notering in de Top 2000”.

Het idee ontstond door een foutje in ‘Sweet Sunshine’ van Douwe Bob. De eerste pianoklanken in het nummer riepen bij Jan-Willem en Jeroen de vraag op: “Is dit een foutje, of niet?” Mocht dit een foutje zijn, dan kan ‘Sweet Sunshine’ toegevoegd worden aan een heel scala aan hits waar een foutje in zit. Zoals ook ‘Roxanne’ van The Police, waarin Sting per ongeluk op de piano gaat zitten en vervolgens hard moet lachen.

HET FOUTEN UUR

Het onderwerp liet Jan-Willem en Jeroen niet los. Daarom besloten ze spontaan aanstaande vrijdag ‘Het Fouten Uur’ te houden in Jan-Willem Start Op. Van 8:00 tot 9:00 uur hoor je alleen maar nummers met een foutje erin. Zoals nummers waarin artiesten schelden, omdat het even niet zo lekker ging. Of nummers waarin een artiest veel te vroeg begint met zingen.

De naam is ook een knipoog naar Qmusic die al jaren ‘Het Foute Uur’ heeft.

Foto: Linda Stulic | NPO Radio 2