Florentien van der Meulen maakt de overstap van Sky Radio naar Radio Veronica. Dat meldt de nieuwslezer op Instagram. Florentien was vandaag voor het laatst te horen op Sky. Vanaf maandag leest ze het nieuws in de ochtend op Radio Veronica, de zender waar ze al met enige regelmaat te horen was als invaller.

Giel Beelen maakt aankomende vrijdag zijn laatste ochtendshow op Radio Veronica. Vanaf maandag presenteert een andere jock de ochtenduren, maar onduidelijk is nog wie. Ook is niet bekend of Jeroen Latijnhouwers, die nu nog in de ochtend te horen is op Radio Veronica, vertrekt bij de zender.