In juli luisterde 13 procent van de luisteraars naar radio via de digitale ether (DAB+). Dat blijkt uit cijfers van Audify, de marketingorganisatie van de landelijke en regionale radiozenders, zowel publiek als commercieel. Er is gekeken naar de radiostations die encoding hebben, waarbij er een signaal wordt meegezonden waardoor kan worden vastgesteld wat de manier van luisteren is. Vrijwel alle landelijke radiozenders hebben dat.

Eind vorig jaar bleek uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek dat 26 procent van de Nederlanders een radio in huis of auto heeft die de digitale ether kan ontvangen. Tieners gebruiken de digitale ether maar amper (15 procent). Het meeste gebruik zit bij de leeftijdsgroep 45 tot 65 jaar (34 procent).

In juli luisterde ruim 35 procent via de FM, bijna 11 procent via de kabel, ruim 25 procent online en via ‘overige’ distributie luisterde bijna 16 procent. Onder ‘overig’ wordt onder andere visual radio en de leeftijdsgroep tussen 13 en 17 verstaan. Over die laatste groep wordt geen data binnengehaald.

Luistertijd

Gemiddeld werd er 73 minuten en 36 seconden naar radio geluisterd. De best beluisterde dag was woensdag 5 juli. Toen werd er 89 minuten geluisterd. Ook op 31 juli, 17 juli en 3 juli was de beluistering hoog. Opmerkelijk is wel dat de luistertijd per dag veel lager is dan bij de oude meetmethode. Bij de laatste rapportage in de oude stijl over juni en juli vorig jaar was de luistertijd per dag 137 minuten.

De best beluisterde zender in juli was NPO Radio 2 met een marktaandeel van 14,6 procent. Qmusic staat tweede met 11,6 procent.