Net als Radio 538 is ook NPO Radio 1 aanwezig bij de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Waar Radio 538, als onderdeel van Talpa Network, mediapartner is, doet Radio 1 verslag van het Formule 1-evenement.

Vrijdagavond komt Langs de Lijn & Omstreken vanaf 20:30 uur vanaf de Formule 1 camping in Zandvoort. Verschillende gasten laten hun licht schijnen over de gebeurtenissen. Op zaterdag is de kwalificatie te volgen op Radio 1 met verslag van Louis Dekker en Nick Catsburg. En op zondag is de race ook te volgen via Radio 1. Ook via NPO 1 en nos.nl is de Formule 1 te volgen.

Grand Prix Radio

Grand Prix Radio doet, via de Belgische stream, ook verslag van de race. Via de Nederlandse-stream is alles rondom het evenement ook te volgen. De zender zit dit weekend in de Laguna Beach Club.

Foto: RadioFreak.nl