Timur Perlin presenteert vanaf aankomende maandag tijdelijk de middagshow op NPO 3FM, samen met Mark van der Molen. Timur valt in voor Rámon Verkoeijen, die al enige tijd afwezig is op de jongerenzender vanwege het overlijden van zijn moeder. Het is nog niet duidelijk wanneer hij terugkeert. “De reden is klote, maar ik duik met veel plezier weer eens de studio van 3FM in”, zo laat Timur weten.

Voor Timur betekent het zijn comeback op 3FM. In het najaar van 2016 nam hij afscheid van de zender, om later aan de slag bij NPO Radio 2. Op die zender maakt hij tegenwoordig een programma in het weekend. De dj was overigens onlangs nog weer even op 3FM te horen, als invaller in de nacht.

Onbekend hoe lang

Voor hoe lang Timur het middagprogramma gaat presenteren is nog onduidelijk, zo laat 3FM weten. De dj blijft zijn weekendprogramma op Radio 2 ook gewoon presenteren.

Ook Radio 538 heeft tijdelijk een vervanger in de middag. Edwin Evers is vanaf maandag te horen als vervanger van Coen Swijnenberg, die al enige tijd ziek thuis zit.

Foto: Annemieke van der Togt