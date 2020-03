3FM-dj Wijnand Speelman is vanochtend gestart met een actie om meer stamceldonoren te werven. De actie is opgezet samen met Matchis, het Centrum voor Stamceldonoren, en haakt in op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Speelman voert een soort verkiezingscampagne onder de noemer ‘Wijnie 2020’.

De actie loopt drie weken lang en komt terug in verschillende programma’s op NPO 3FM. Op vrijdag 6 maart is van 22:00 tot 0:00 uur een ‘3FM Special’ over stamceldonatie te horen. Hoeveel stamceldonoren de actie oplevert, wordt bekend gemaakt in het programma van Speelman op zaterdag 21 maart.

“Een paar jaar geleden ontmoette ik Dennis, die leukemie had. Hij vertelde mij over het belang van stamceldonoren voor patiĆ«nten als hij. Voor Dennis is geen match gevonden en ik zie het als mijn missie om het verhaal wat hij zo vurig vertelde, door te blijven vertellen. Er staat maar 3,5 procent van de Nederlanders tussen de 18 en 55 jaar geregistreerd als stamceldonor, dat cijfer moet omhoog”, vertelt Speelman in een persbericht.

Luisteraars kunnen op de website wijnie2020.nl meer informatie vinden en zich meteen aanmelden als stamceldonor. Daarnaast kunnen luisteraars een promopakket aanvragen om mee te helpen met campagnevoeren.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede