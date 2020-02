Wijnand Speelman was gisteren voor het laatst te horen als invaller bij de middagshow van NPO 3FM. Speelman verving afgelopen maand Rámon Verkoeijen, die ziek thuis zit, en presenteerde de middagshow samen met Mark van der Molen. In januari was Timur Perlin een maand lang te horen als invaller in ‘Mark + Rámon’.

Hoe lijkt erop dat Mark van der Molen vanaf maandag alleen te horen is tussen 16:00 en 18:00 uur. Aan het einde van de middagshow zinspeelde hij tevens op het stoppen van het programma; een gerucht dat vorig weekend in Het Parool opdook. De NPO ontkent dat ‘Mark + Rámon’ moeten stoppen met hun programma.

“Wijnand, ongelofelijk bedankt voor het invallen”, zei Van der Molen vrijdagmiddag. “Vier weken lang heb je het fantastisch gedaan. Aankomende maandag zit ik hier – denk ik – alleen. God mag het weten, of in ieder geval Shula (hiermee doelde hij op NPO-voorzitter Shula Rijxman red.). We zullen het wel zien, dan is het gewoon even uitzitten, toch Wijnand?” Hij eindigde met: “Kirsten Klomp is weg, jij bent weg, ik weet niet.”

Wijnand Speelman is in ieder geval al meteen teruggekeerd in het weekend. Hij is op zaterdag en zondag van 9:00 tot 12:00 uur te horen en daarnaast op vrijdag van 18:00 tot 19:00 uur.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede