Mark Labrand zegt heel benieuwd te zijn naar hoe ‘zijn’ Radio 538 er over een jaar bij staat. Het radiostation sleutelt momenteel aan de playlist, ook zijn er geluiden dat er in het programmaschema geschoven gaat worden. “Ik ben niet gespannen over hoe het over een jaar is, maar eerder retebenieuwd”, zegt Mark in gesprek met Patrick Kicken.

538 moet al ruim een jaar het marktleiderschap in de commerciƫle doelgroep 20-49 jaar afstaan aan Qmusic. De Talpa-zender trok eerder dit jaar voormalig NPO Radio 2-zendermanager Jan-Willem van Engelen aan, die bij 538 aan de muziekplaylist werkt.

Mark daarover: “Platen als Riptide van Vance Joy en Ho Hey van The Lumineers zijn, wat ik er persoonlijk ook van vind, geen 538-tracks. 538 zijn de hits van nu, zoals tracks van Justin Bieber die goed scoren, met af en toe een goede classic van Rihanna van vroeger.” Klassiekers van Toto zou 538 volgens Mark alleen moeten draaien als er een actuele aanleiding voor is. “538 moet vooral vanaf de Zeroes draaien, met af en toe nineties.”

Veranderingen

Over de mogelijke veranderingen bij Radio 538 zegt Mark: “We horen geruchten dat er programmatisch dingen gaan veranderen, maar ook weer niet. Vroeger maakte me dat wat onrustiger, maar nu voel ik me daarin zeker. Ik maak me helemaal geen zorgen over de toekomst, voor zowel mezelf niet als voor 538.”

Qmusic nam eerder de Top 40 over van538. Ook vertrok Armin van Buuren naar Q en vandaag werd bekend dat 538 niet langer samenwerkt met het festival Tomorrowland. Maakt Qmusic-zendermanager Dave Minneboo geen kopie van het oude 538? Mark: “Ik snap Dave ook. Als je de Top 40 in je schoot geworpen krijgt, dan pak je natuurlijk die kans.”

Het gesprek tussen Mark Labrand en Patrick Kicken:

Foto: Radio 538 | William Rutten