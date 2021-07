Radio 538 is niet langer mediapartner van het festival Tomorrowland. Concurrent Qmusic heeft zich daarentegen verbonden aan het festival en gaat een meerjarige samenwerking aan. “Qmusic gaat als mediapartner exclusief voor Nederland verslag doen van het festival en de andere events”, laat Qmusic vanochtend weten.

538 deed de afgelopen jaren steevast verslag van het dancefestival in België, maar aan die samenwerking komt nu een einde. Dave Minneboo, programmadirecteur van Qmusic, is verheugd dat zijn zender de nieuwe, officiële mediapartner is. “Tomorrowland is een instituut op het gebied van dance en een prachtig merk om aan verbonden te zijn. Ik ben dan ook supertrots dat we een meerjarige samenwerking aangaan, waarbij we onze luisteraars mooie content en de unieke Tomorrowland-ervaring kunnen aanbieden.”

De samenwerking start met een actie rondom het tweedaagse digitale festival Tomorrowland Around The World 2021, dat op 16 en 17 juli plaatsvindt. Meer dan 40 dj’s onder wie Armin van Buuren, Afrojack, Alan Walker, Charlotte de Witte en Nicky Romero, treden op verspreid over 6 ‘digitale stages’. Luisteraars van Qmusic maken vanaf 12 juli kans om dit digitale optreden bij te wonen.

Foto: Tomorrowland