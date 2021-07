Herman Hofman heeft gistermiddag voor het eerst weer zijn programma ‘Twee Vier’ gepresenteerd op NPO 3FM. De jock was ruim een jaar afwezig vanwege een burn-out. “Ik wil er niet te veel woorden aan vuil maken, maar ik ben er een tijdje uit geweest. Ik ben d’r weer, een beetje. En steeds een beetje meer de komende tijd.”

Herman bedankte in zijn eerste uitzending zijn collega Sophie Hijlkema, die het programma tussen 14:00 en 16:00 uur al die tijd verving. “Het is een ongelofelijke klus die ze niet normaal goed heeft gedaan”, aldus Herman. “Het was me het jaartje wel, misschien hebben we het er later nog wel eens over.”

“Het gaat goed, we zijn op de weg terug”, zei Herman in zijn eerste uitzending:

Terugkeer

Ook bedankte Herman luisteraars en andere mensen van wie hij kaartjes en andere steunbetuigingen ontving. “Zelfs van mensen die ik nog nooit heb ontmoet.”

De 3FM-dj keert langzaam weer volledig terug bij de zender. “Ik ben op de weg terug naar m’n stekkie en kan niet wachten er weer elke dag te zitten en de waanzinnige playlist van de vetste zender van Nederland voor je weg te zetten.”

Foto: AVROTROS | Elvin Boer