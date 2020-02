Coen Swijnenberg zit sinds begin november thuis. “De batterij is leeg en m’n lijf heeft flink aan de noodrem getrokken”, liet de Radio 538-dj eerder weten. Collega-dj’s Bert Kranenbarg en Mark Labrand kampten enkele jaren terug ook met burn-outklachten en waren daardoor maandenlang niet op de radio te horen. “Het was gewoon helemaal op”, blikt Bert Kranenbarg terug. En Mark Labrand: “M’n mindset was totaal de weg kwijt.”

Bert Kranenbarg zat vanaf begin 2013 maandenlang ziek thuis. “Ik speelde de vrolijke dj in het café van de Top 2000, maar dat was een act”, vertelde hij eerder in gesprek met Patrick Kicken. Begin januari van dat jaar meldde Bert zich bij de huisarts. “‘Het is voor mij wel duidelijk, jij moet voorlopig even niet gaan werken’, zei hij. Wat afschuwelijk dacht ik, maar opeens snapte ik ook alles en was alle druk weg.”

Bert durfde de radiostudio niet meer in. “Ik moest überhaupt niet aan radio of muziek denken. De eerste zes weken heb ik in stilte doorgebracht. Dan probeerde ik een krant te lezen, maar ik kwam echt niet verder dan pagina drie. En dan had ik nog niet gelezen wat er op de voorpagina stond. Ik zag alle letters, maar het kwam niet binnen. Ik heb zoveel gewandeld in die tijd, echt overal gewandeld.”

In stilte doorgebracht

Bert presenteerde destijds het middagprogramma op Radio 2, ‘Knooppunt Kranenbarg’. Daar lag ook de oorzaak van de burn-out, vertelt hij. “Ik heb niet te hard gewerkt, maar verkeerd gewerkt. Ik ben te lang doorgegaan met werk waarvan ik zelf diep van binnen wist: dit is niet wat ik wil, dit is niet waar ik goed ben, dit is niet waar ik op m’n plek zit. Op een gegeven moment zei iemand: ‘ze hebben eigenlijk het hele huis verbouwd, alleen op jouw kamer zit nog het oude behang’.”

Pas een half jaar later, in juni, ging Bert weer fulltime aan de slag bij Radio 2. Een maand eerder presenteerde hij wel weer af en toe het middagprogramma en mocht hij reportages maken voor Alpe d’HuZes. Bert: “Dit heeft uiteindelijk gewoon moeten gebeuren om iets te forceren. Het was op, het was klaar.” Een jaar later volgde Wouter van der Goes hem op in de middag van Radio 2.

Mark Labrand: “Ik deed te veel”

Mark Labrand was in de zomer van 2017 enige tijd afwezig op Radio 538. “Ik heb er heel veel van geleerd”, blikt hij terug in de nieuwe podcast ‘Van Je Af Is Harder’. “Ik deed te veel. Bepaalde signalen die ik kreeg vanuit m’n lijf, kon ik niet begrijpen en niet plaatsen. Dat waren signalen van: gast, doe normaal, ga even wat meer rusten.”

Uiteindelijk sloegen de burn-outklachten ook op z’n stem. “Die stopte er gewoon mee. Het heeft wel een opbouw gehad van jaren. Ik heb dat altijd heel medisch aangevlogen, maar het bleek allemaal mentaal te zijn. Vermoeidheid, stress, angst. Dat is een soort sneeuwbal geworden.”

Tijdens het inspreken van een SBS 6-programma was de koek écht op, blikt de Radio 538-dj terug. “Ik stond er met een leeg glas, maar ik wist totaal niet wat ik moest doen. De spieren wilden niet meer, het zat helemaal vast. Het was echt een vreselijk gevoel. Het gevoel dat je gewurgd wordt zonder dat er iemand aan je zit.”

Mindset weg kwijt

Zo’n twee maanden was Mark niet te horen op Radio 538. “Het was m’n mindset die totaal de weg kwijt was. Al m’n zelfvertrouwen was ik kwijt. Ik was mezelf aan het vergelijken met anderen. Het was echt een soort loep waar ik maar niet uit kwam.”

De jock van 538 noemt de maanden in 2017 ‘een heftige, maar ook heel leerzame periode’. “Nog steeds grijpt het me af en toe naar de keel. Maar nu ben ik harder. Naar mezelf, maar ook naar anderen.”

Wanneer Coen Swijnenberg weer terugkeert op Radio 538, is nog altijd niet duidelijk.

Foto: William Rutten (Radio 538) en Jasper Zwartjes (NPO Radio 2)