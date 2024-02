Vijf maanden na het nieuws dat Coen Swijnenberg en Sander Lantinga de overstap maken naar Joe, is nog altijd niet duidelijk vanaf wanneer het duo op de radiozender te horen is. Een woordvoerder van Joe reageert niet op vragen over de startdatum. Duidelijk is wel dat Coen en Sander gebonden zijn aan het concurrentiebeding dat ze bij Radio 538 tekenden: daardoor zijn ze nog altijd niet te horen op Joe.

Coen en Sander maakten op donderdag 28 september bekend dat ze vertrekken bij 538, om bij Joe de ochtenduren tussen 6:00 en 9:00 uur te gaan presenteren. Een dag later was het duo al niet meer op 538 te horen; de twee werden direct van zender gehaald. Sindsdien is het stil rondom de voormalig 538-dj’s.

Concurrentiebeding

In een concurrentiebeding staat grofweg dat radio-dj’s die overstappen naar een andere radiozender, eerst een ‘afkoelperiode’ hebben. In die periode mogen ze nog geen radio maken bij de concurrent, in dit geval Joe, op straffe van vaak hoge boetes. Het idee van zo’n concurrentiebeding is dat de andere zender – de concurrent – niet direct kan profiteren van de nieuwe radio-dj’s, Coen en Sander dus.

Hoe lang het concurrentiebeding nog duurt, is niet duidelijk. Joe meldt op de eigen website dat Coen en Sander ‘ergens in 2024’ starten. Radiocolumnist Patrick Kicken schreef eerder dat het wel tot mei kan duren voordat Coen en Sander de ochtendshow op Joe gaan maken. Tot die tijd presenteert Kimberley Dekker de ochtenduren.

Foto: Theun Herder / JOE