Kimberley Dekker maakt over twee weken haar laatste uitzending op Qmusic. De dj laat via Instagram weten dat ze een nieuwe baan heeft.

Op haar Instagram-pagina laat ze weten: “Ik heb een nieuwe baan. Dat betekent dat ik wegga bij Qmusic. Maar dat is pas over twee weken, dus genoeg tijd om nog even samen te chillen.”

Q-college

In 2015 deed Kimberley mee aan Q-college, het opleidingstraject van Qmusic, en is sinds 2016 te horen op de zender. Momenteel maakt ze een programma in het weekend tusen 10:00 en 12:00 uur.

Eerder was ze ook werkzaam als actrice voor de film Littekens. Wat haar nieuwe baan zal worden is nog onduidelijk.

Foto: Qmusic