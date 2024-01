Het is met de torenhoge luistercijfers van nu wellicht moeilijk voor te stellen, maar voormalig Radio 2-dj Bert Kranenbarg liep niet bepaald warm toen in 1999 het idee werd geopperd voor de allereerste Top 20000. “Hitlijsten was iets voor commerciële omroepen, maar ik ben bij de NPO aan het werk. Wij gaan niet al die plaatjes achter elkaar draaien. Dus ik dacht: wat kan ik doen om dit tegen te houden, want dit is een heel slecht plan”, zegt Bert in de tv-serie ‘De magie van 25x Top 2000’.

Kees Toering, oud-zendermanager van Radio 2, kwam in 1999 met het idee voor de Top 2000. Geïnspireerd door Sky Radio, die in de decembermaand veel luisteraars trok met kerstmuziek, wilde Toering met de tweeduizend beste liedjes het nieuwe jaar inluiden.

De dj’s die destijds bij Radio 2 zaten, waren niet bepaald enthousiast over het plan. “Is het niet een beetje plat, gaan we dan niet Sky Radio na-apen met non-stop muziek”, noemt Toering als kritiekpunten. “Ze keken er toch vooral achterdochtig en argwanend naar.”

Stom idee

Ron Stoeltie, die jarenlang de Top 2000 presenteerde, herinnert zich de kritiek ook nog goed. “Zo’n stom idee hadden de dj’s nog nooit gehoord. En waarom gingen we middenin de nacht radio maken? Wie luistert er nou middenin de nacht? Ze vonden het idioot.” Bert Kranenbarg riep in elk overleg waarom hij de hitlijst geen goed idee vond. “Ik denk dat het geen mooie radio wordt, noemde ik als argument.”

Ook Frits Spits was in het begin geen voorstander. “Ik dacht: een hitparade, wat hebben de luisteraars daaraan?”, vertelt hij in de tv-serie. Later werd hij toch enthousiaster. “Ik vond het wel fascinerend: een week die slecht beluisterd werd, om die toe te dekken met de mooiste muziek van de wereld. We leven in een wereld, ook toen, die niet altijd even leuk is. De muziek is een troost en een baken voor veel mensen. Toen ik me dat realiseerde, dacht ik dat het wel een mooi programma kon worden.”

Torenhoog marktaandeel

De Top 2000 is met 25 edities inmiddels uitgegroeid tot een van de populairste radio-evenementen. De lijst stuwde Radio 2 in de luistercijfers van vorige week naar een torenhoge 41,1 procent marktaandeel, goed voor ruim 7,1 miljoen luisteraars.

“Achteraf moet ik mijn ongelijk natuurlijk toegeven”, zegt Bert Kranenbarg, die de lijst tussen 1999 en 2012 presenteerde, en de populariteit in die jaren ook enorm zag toenemen.

Foto: KRO-NCRV