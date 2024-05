Coen Swijnenberg en Sander Lantinga zijn vanochtend begonnen aan hun nieuwe avontuur: de ochtendshow op JOE. Het duo, dat eerder jarenlang in de middag te horen was op de radio, vult nu de ochtend tussen 6:00 en 10:00 uur. Coen en Sander moeten de vaste gezichten worden van JOE. “Bij Qmusic is dat gebeurd met Mattie en Marieke. Als je hen ziet, denk je al aan Qmusic. Dat moeten we met Coen en Sander ook gaan doen”, zegt Merel van Vuure, contentmanager bij de zender.

Het vergroten van de merkbekendheid van JOE is een van de speerpunten voor 2024, zegt Van Vuure in het jaarverslag van moederbedrijf DPG Media. “Daar gaan we heel erg op inzetten, we proberen het merk echt te laden”, zegt ze. “We hebben in de eerste maanden van het jaar met onder meer billboards en advertenties geprobeerd bij zoveel mogelijk mensen in de oren te knopen dat we een radiostation zijn. Zodra Coen en Sander beginnen, gaan we daarmee laden.”

Voor de luisteraar moet JOE direct vertrouwd voelen, aldus Van Vuure. “We hebben op de radio ook niet gecommuniceerd dat we nieuw zijn. Nee, dit is JOE. Dit is wat je van ons verwacht en krijgt. De zoekende luisteraar wil je daarmee voor je winnen. We hebben een breed en duidelijk muziekaanbod, waarmee je heel veel mensen aanspreekt.”

Foto: JOE