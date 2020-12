Marisa Heutink is vanaf komend weekend elke zaterdag- en zondagochtend te horen op Radio Veronica. Ze volgt Jasper de Vries op die aan de slag gaat op de muziekredactie van NPO Radio 2. Marisa zal daarom in het weekend van 8:00 tot 12:00 uur ‘Goud van Oud’ presenteren.

Radio Veronica is geen onbekend terrein voor Marisa: ze werkt er al sinds vorig jaar als invaller. Eerder was ze te horen op NPO Radio 2, waar ze een nachtprogramma maakte.

De landelijke radiocarrière van Marisa begon in 2003 bij 3FM, waar ze ruim twee jaar lang in de nacht te horen was. Na haar vertrek bij 3FM, ging ze aan de slag in de nacht bij Yorin FM. Haar eerste plek bij daglicht kreeg ze bij CAZ, waar ze elke werkdag te horen was. Na een korte afwezigheid op de landelijke radio werkte ze bij Arrow Classic Rock.

In 2010 ging Marisa aan de slag bij de regionale omroep RTV Oost waar ze een programma in de ochtend maakte. In het najaar van 2014 keerde ze terug op de landelijke radio bij NPO Radio 2.

Foto: Radio Veronica