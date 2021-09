Marc Adriani vertrekt per 1 november bij Talpa Network. Aanleiding voor zijn vertrek is een verschil van inzicht over de koers van de radioafdeling van Talpa Network, waar hij de scepter zwaaide.

“Met veel plezier heb ik mijn bijdrage geleverd aan de radio merken; Radio 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica”, zegt Marc in een persverklaring. “Jammer dat het ophoudt, maar het scheiden der wegen is in dit geval onvermijdelijk. Als luisteraar zal ik de stations natuurlijk blijven volgen. De komende tijd ga ik op zoek naar een nieuwe uitdaging.”

Paul Römer zegt namens de Raad van Bestuur Talpa Network: “Wij bedanken Marc voor zijn inzet en waardevolle bijdrage. Hij heeft de radiostations van Talpa Network met veel positiviteit en energie door een roerige tijd geloodst. Wij wensen hem veel succes bij de volgende stap in zijn carrière.”

Carrière

Marc Adriani werd in juli 2018 Radio Directeur bij Talpa Radio. Hij noemde het eerder de baan waar hij altijd al van droomde. Marc begon zijn carrière bij Veronica. Ook werkte hij als verslaggever voor de TROS en was hij presentator en programmaleider bij de regionale omroep RTV Utrecht.

In 2001 ging Marc aan de slag als programmaleider Radio bij BNN. In 2011 maakte hij een overstap naar EMI Nederland, om in 2012 als Algemeen Directeur terug te keren bij BNN om de fusie met de VARA te begeleiden. Vervolgens werd hij Algemeen Directeur van de fusie-omroep BNNVARA. Ook was hij jarenlang op vrijdagavond te horen op NPO Radio 2 met ‘Het Platenpaleis’. Dat programma stopte in januari 2018.

Foto: Talpa Network | William Rutten